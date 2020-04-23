

تطلق جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمجاردة حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بعد لجميع فئات المجتمع، ويقدمها عدد من معلمي ومعلمات الجمعية (عن بعد) عبر الاتصال بأرقام الهواتف الواضحة في الإعلان، ويمكن للمتصل طلب أن تكون المكالمة على حساب الجمعية. ويهدف البرنامج إلى تعليم وتصحيح التلاوة للقرآن الكريم للرجال والنساء لمن يجدون صعوبة في تلاوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه، على فترتين. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الجمعية لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور الجمعية في مجال تعليم وتحفيظ جميع أفراد المجتمع كتاب الله ولتحقيق شعار (معا.. نبني جيلا يحفظ كتاب الله ويعمل به) ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا والبقاء في المنازل والاستفادة من أوقات الفراغ واستغلال هذا الشهر الكريم بحفظ القرآن وتجويده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلقات لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.