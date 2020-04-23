وجبات مجانية بقرابة نصف مليون ريال لأسر مكة المكرمة



قدمت شركة هرفي للمواد الغذائية بالشراكة مع جمعية هدية الخيرية، مبادرة مجتمعية لإطعام الأسر المتأثرة من جائحة كورونا في عدد من أحياء مكة المكرمة بتقديم وجبات سريعة مجانية لساكني أحياء «الحمراء، والهنداوية، والنزهة، والزهراء، والعتيبية، وجرول، والتيسير، والسليمانية، والأندلس، والحجون، والغزة والمعابدة، وجبل خندمة، وجبل السودان». وأوضح مدير عام جمعية هدية الخيرية منصور العامر أن الجمعية تعمل على بناء جسور علاقات قوية مع مختلف الجهات للرقي بالخدمة المقدمة، مضيفاً أن الوجبات المقدمة لقيت استحساناً وقبولاً كبيراً من الأهالي وأبنائهم في الأحياء التي شملتها المبادرة، واستفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، مبيناً أن الشراكة بين هدية وهرفي تأتي ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أطلقت تحت شعار «مجتمع واعي» وتهدف إلى إعانة الأسر المتأثرة من العزل الوقائي إثر جائحة فيروس كورونا. بدوره، بين الرئيس التنفيذي لشركة هرفي أحمد السعيد أن القيمة الإجمالية للوجبات السريعة بلغت الـ«467,597» ريالا صرفت ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة، معبراً عن سعادته بفرحة المستفيدين من المبادرة وبالشراكة مع جمعية هدية الخيرية لخدمة أهالي الأحياء المتأثرة من الحظر بمكة المكرمة واصفاً الوقت الراهن بزمن التكاتف والتعاون بين الجهات لتجاوز الأزمة الحالية، سائلاً الله أن يزيل الغمة ويرفع الوباء عن العالم.

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