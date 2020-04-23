تفقد أعمال فرق تقييم إسكان العمالة في الخرج

تفقد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، بحضور مدير مستشفى الملك خالد الإخصائي فهد بن محمد الممخور، ومدير شرطة الخرج رئيس اللجنة الأمنية العميد منيف بن زايد العتيبي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالخرج عماش بن الدفين السبيعي وعدد من مديري الجهات الحكومية سير عمل الفرق الميدانية للجنة تقييم إسكان العمالة الأجنبية، والمشكلة من عدة جهات، وذلك قبل انطلاقها من ميدان المحافظة

لغات مختلفة

اطلع المحافظ ومرافقوه على استعدادات فرق التقييم وفرق التقصي الوبائي لمساكن العمالة، وكذلك جاهزية الفرق الصحية داخل الأحياء ومساكن المحافظة، ووقفوا على السيارة ذات الشاشة التوعوية بلغات مختلفة. تطبيق إلكتروني اطلع المحافظ وصحبه على التطبيق الإلكتروني المعد لتسجيل التقارير والمشاهدات داخل مساكن العمالة، والذي سيوفر الوقت، ويكون قاعدة بيانات ذات أهمية للجهات. كما تفقد الجميع نُزل العمالة في مقرات الإيواء بالمدارس الحكومية التي وفرتها إدارة التعليم بالخرج بعد نقل العمالة من المساكن التي لا تتوافر فيها الاحترازات والمعايير الصحية.

آليات

استمع الجميع من أعضاء الفرق عن الآليات والتدابير الصحية المتبعة في هذه المدارس حرصاً على صحة العمالة والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19) وأنه تم تدريب أعضاء الفرق التطوعية على أساسيات التوعية الصحية ليكون دورهم فاعلا ومحققا لأهداف الإيواء. واختتم المحافظ جولته بزيارة نموذج من المحاجر الصحية واستمع عن الخدمات والرعاية المقدمة في المحاجر ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي يبذلها مستشفى الملك خالد بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ولجنة المسؤولية الاجتماعية. وفي ختام الجولة أثنى المحافظ على ما شاهده وعلى مستوى الأداء والتكامل بين الجهات وجهود الفرق التطوعية وما أظهره مسؤولو الجهات الأهلية وكذلك أهالي الخرج من مبادرات متنوعة في سبيل إنجاح جهود الدولة لمواجهة جائحة كورونا الجديد covid 19، والحد من انتشاره.