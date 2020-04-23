20 مرشدا دينيا وروحيا لمرضى كورونا بالأحساء



أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء، فريق الدعم الديني والروحي لمرضى فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» في مستشفيات الأحساء. أشار قائد ومشرف الفريق محمد العمر، إلى أن الفريق يضم ٢٠ مرشداً دينيا ومرشدة، ويعمل تحت شعار: «اطمئن.. كلنا معك»، وقد زود أعضاء الفريق أقسام العزل بالمستشفيات بالاحتياجات الشرعية من سجادات للصلاة ومناديل تيمم لمن لا يستطيع الوضوء، وتم تقديم الدعم الديني والروحي والتواصل مع جميع المرضى لمواساتهم ورفع معنوياتهم وتأكيد جانب الصبر والإيمان بالقضاء والقدر وحسن الظن بالله. تدريب نظم الفريق، أمس، دورة تدريبية عن بعد «أون لاين»، حضرها أكثر من ٢٠٠ مرشد ديني من القطاعات الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تحت عنوان "الاحترافية في الدعم الديني لمرضى كورونا"، قدمها المدرب الدكتور يوسف مغربي مدير التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة سابقا. وتضمنت الدورة عدة محاور منها: بناء الذات للمرشد الديني في الجانب الإيماني والفقهي والنفسي، ومهارات التواصل الهاتفي، ومهارة الحضور والانطباع الأول والتميز في الخدمة. تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي من المقرر أن تتوالى خلال الفترة المقبلة، ويقدمها نخبة من المدربين من أهل الاختصاص في الدعم الديني لتطوير مهارات المرشد الديني وتفعيل دوره تجاه مرضى كورونا.

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