تدريب 7 آلاف مستفيد عن بعد بتعليم الطائف

اختتمت في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات البرامج التدريبية عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، والتي نفذت بالتنسيق مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد قرار تعليق العمل بسبب جائحة كورونا ، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

مهارات

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن البرامج التدريبية المنفذة بلغت 45 برنامجا منها 21 لدى البنين و24 لدى البنات، تعاقب على تنفيذها 28 مدربا ومدربة يمتلكون المهارات التدريبية العالية، بينما استفاد من تلك البرامج نحو 7411 مستفيدا ومستفيدة منهم 2534 مستفيدا من شاغلي الوظائف التعليمية و4877 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية. وبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية نحو 34837 ساعة تدريبية.

إتاحة

لفت الخديدي إلى أن الإدارة أتاحت برامجها التدريبية عن بعد لجميع المعلمين والمعلمات من مختلف أنحاء المملكة، والتي اتصفت بالتنوع والتحديث والتجديد في الحقائب التدريبية والتي تم إعدادها واختيارها بعناية من قبل إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات.

وأشار إلى أن الحقائب التدريبية تنوعت بين عدة مجالات أبرزها توكيد الذات للقادة، ومنصات التعلم عن بعد، والقيادة بالقيم، والتعلم المتمركز حول الطالب، والتخطيط المبكر للتميز، واستراتيجيات وبناء المفاهيم، والتعلم والإشراف السحابي وملف الإنجاز الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية، والأوراق التفاعلية، وأنماط الشخصية وغيرها من البرامج التدريبية الهادفة والنوعية. وقال: "إن مشروع التدريب عن بعد كان بمثابة فرصة سانحة للمتدربين والمتدربات لإكسابهم النمو المهني وتطوير الأداء وزيادة المعرفة وتمهين المعلم".