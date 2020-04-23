عناصر الحرس الملكي يتبرعون بالدم

استشعارا من أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وفي إطار سعي رئاسة الحرس الملكي للمشاركة المجتمعية ودعم المستشفيات بوحدات الدم، وجه رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري بإطلاق حملة للتبرع بالدم لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي، حيث دشن نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (بنك الدم). أكد الفريق الحمدان أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، تهدف إلى حث منسوبي رئاسة الحرس الملكي على المشاركة في الأعمال الخيرية، متمنياً للجميع دوام الصحة والتوفيق.



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