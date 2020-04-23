السعودية اليوم / القطاعات الأمنية برفحاء تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول وسط تعاون مجتمعي



رفحاء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

رصدت "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة رفحاء، امتثالاً لأمر منع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فايروس

وتتمركز الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المحافظة لتطبيق أمر المنع .

// انتهى //

16:46ت م

0147



رفحاء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة رفحاء، امتثالاً لأمر منع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فايروس كورونا المستجد.وتتمركز الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المحافظة لتطبيق أمر المنع .// انتهى //16:46ت م0147

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