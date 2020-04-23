السعودية اليوم / مستشفى شرق جدة يواصل تنفيذ مبادراته للحد من فيروس كورونا



جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

واصل مستشفى شرق جدة أعمال مبادراته التي تأتي في إطار تطبيقات احترازات الحد من انتشار فيروس

ويعتبر هذا الاجراء الاستباقي للتقصي الوبائي والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره ، إضافة إلى تقديم الإرشادات بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات والمحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين.

كما يقوم المستشفى عبر هذه الفرق بشرح الطرق الصحية في حالة الاشتباه أو ظهور بعض أعراض فيروس كورونا من خلال عزل المشتبه به والتواصل مع الفرق الصحة المنتشرة داخل الاحياء والاتصال على الرقم 937.

// انتهى //

16:43ت م

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جدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسواصل مستشفى شرق جدة أعمال مبادراته التي تأتي في إطار تطبيقات احترازات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك عبر تنفيذ فرق التقصي الوبائي لحملة المسح النشط داخل الأحياء للمواطنين والمقيمين بمختلف المواقع .ويعتبر هذا الاجراء الاستباقي للتقصي الوبائي والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره ، إضافة إلى تقديم الإرشادات بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات والمحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين.كما يقوم المستشفى عبر هذه الفرق بشرح الطرق الصحية في حالة الاشتباه أو ظهور بعض أعراض فيروس كورونا من خلال عزل المشتبه به والتواصل مع الفرق الصحة المنتشرة داخل الاحياء والاتصال على الرقم 937.// انتهى //16:43ت م0146

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