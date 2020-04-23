السعودية اليوم / افتتاح سوق الخضار والفواكه الجديد في شرق مدينة السيح غداً



السيح 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

تُفتتح غداً ساحة المباسط في سوق الخضار والفواكه الجديد في شرق مدينة السيح ، الذي يلبي حاجة شريحة كبيرة من سكان أحياء شرق وجنوب السيح.

ويأتي افتتاح ساحة المباسط في سوق الخضار والفواكه الجديد الواقع على طريق الملك سلمان بالسيح في هذا التوقيت ، ضمن تعزيز الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بلدية الخرج للوقاية من "فيروس

// انتهى //

16:40ت م

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السيح 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستُفتتح غداً ساحة المباسط في سوق الخضار والفواكه الجديد في شرق مدينة السيح ، الذي يلبي حاجة شريحة كبيرة من سكان أحياء شرق وجنوب السيح.ويأتي افتتاح ساحة المباسط في سوق الخضار والفواكه الجديد الواقع على طريق الملك سلمان بالسيح في هذا التوقيت ، ضمن تعزيز الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بلدية الخرج للوقاية من "فيروس كورونا " ، ولتخفيف الزحام المستمر على السوق المركزي في وسط المدينة ، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:40ت م0145

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