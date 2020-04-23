السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يتفقد النقاط الأمنية بالمحافظة أثناء أوقات منع التجول



الدوادمي 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

قام محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري مساء أمس، بجولة ميدانيه على النقاط الأمنية المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة، للاطلاع عن كثب على سير العمل ومدى الالتزام بمنع التجول.

والتقى خلال الجولة بمدير شرطة المحافظة العميد هزاع بن عون وقائد دوريات الأمن بالدوادمي المقدم فريد الحسيني ومدير قوة المهمات والواجبات بالدوادمي المقدم نايف بن عقيل.

كما قام بتفقد مبنى دوريات أمن الدوادمي واطلع على سير العمل وكيفية استقبال البلاغات والاستفسارات والإجراءات المتبعة خلال أوقات منع التجول.

وفي نهاية الجولة اثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمحافظة في تطبيق الإجراءات الأمنية أوقات منع التجول حرصاً على سلامة الجميع.

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16:31ت م

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