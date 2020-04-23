السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في نيجيريا إلى 873 حالة مؤكدة



أبوجا 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واس

سجلت نيجيريا 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى 873 حالة.

مما يذكر أنه منذ تفشي الوباء في نيجيريا أوقفت الحكومة رحلات الركاب الدولية والمحلية، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، إضافة إلى تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.

// انتهى //

16:20ت م

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أبوجا 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واسسجلت نيجيريا 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى 873 حالة.مما يذكر أنه منذ تفشي الوباء في نيجيريا أوقفت الحكومة رحلات الركاب الدولية والمحلية، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، إضافة إلى تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //16:20ت م0141

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