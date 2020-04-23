السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا إلى أكثر من 35 ألف مصاب



أمستردام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وقال معهد الصحة العامة في هولندا في تحديثه اليومي للأعداد: إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177, مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.

// انتهى //

16:13ت م

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أمستردام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 887 حالة لتصل إلى 35729، وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.وقال معهد الصحة العامة في هولندا في تحديثه اليومي للأعداد: إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177, مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.// انتهى //16:13ت م0140

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