

بريدة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية، داخل متجرٍ بمدينة بريدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ، وهو (مقيم ، في العقد الثالث) من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .

// انتهى //

16:02ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية داخل متجرٍ بمدينة بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.