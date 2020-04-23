السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد



نجران 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد لخريجي الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440 / 1441 هـ، وذلك من خلال منصة التدرب الإلكتروني.

وبدأ برنامج تهيئة الخريجين بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب علي بن عبدالله آل عتيق، هنأ فيها الخريجين بمناسبة إنهائهم فترة التدريب بالكلية وحصولهم على الشهادة الجامعية المتوسطة، حاثاً الخريجين المتفوقين على الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية، مؤكداً ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي، مبيناً أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، كموقع "تقني" المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة.

واستهل "آل عتيق " البرنامج في الحديث عن عدة محاور للبرنامج تضمنت كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهميتها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، و أهمية النزاهة ، واخلاقيات المهنة ، وشرحاً موجزاً عن طريقة التسجيل في بوابة تقني.

بدوره أجاب رئيس مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي محمد آل كليب عن كافة الأسئلة والاستفسارات.

//انتهى//

15:50ت م

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