شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أفادت وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "أوفيد 19" .. مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 13.929 حالة .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده الوزارة لإستعراض أخر مستجدات فيروس كورونا . Advertisements وأوضحت الوزارة أن تسجيل ارتفاع في الإصابات يعود إلى عمليات الفحص النشط .. مشيرة إلى تسجيل 113 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا . وتوقعت الوزارة تسجيل المزيد من الإصابات مع إستمرار عمليات المسح النشط

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