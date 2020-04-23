شكرا لقرائتكم خبر عن «السند» في اجتماع افتراضي: 94% معدل إنجاز «الأمر بالمعروف» عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

• بلادنا محل الصادرة والريادة في احتواء أزمة كورونا

رأس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الاجتماع الدوري لقيادات الرئاسة العامة، عن بُعد.

وفي بداية الاجتماع نوه "السند" بما تبذله بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في إدارة أزمة جائحة كورونا التي عمت العالم أجمع.

وبين أن بلادنا كانت ولا تزال محل الصادرة والريادة في احتواء الأزمة، والعناية والاهتمام والرعاية بكل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

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وأكد أن هذه المحنة تحمل في طياتها خيراً لبلادنا، وأن فرج الله قريب، موصياً بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى بكشف هذه الغمة لا سيما مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات.

وبين أن الرئاسة العامة تعمل في جميع مجالاتها التوعوية والميدانية والإدارية وفق أعلى المستويات معتمدة -بعد الله عز وجل- على بنية تقنية متينة استفادت منها ووصل معدل الإنجاز في الرئاسة عن بُعد إلى 94 % مقارنة بالإنجاز أثناء العمل في المقرات.

واستعرض تقرير وكالة التوعية والتوجيه للأسبوع الماضي والذي تضمن 66 جولة توعوية، و 21.912 لوحة توعوية فيما بلغ عدد المستفيدين 4.480.306 مستفيداً.

وعلى الصعيد الميداني تلقت الرئاسة العامة 510 بلاغا وتعاملت معها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الرئاسة، إضافة إلى 146 جولة ميدانية، ووصل عدد مشاركات الرئاسة في المندوبيات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى 312 مشاركة.