شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب مقطع تلويث الأغذية داخل متجر بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية، داخل متجرٍ بمدينة بريدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه ، وهو (مقيم، في العقد الثالث) من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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