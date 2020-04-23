شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يعقد اجتماعاً افتراضياً لرؤساء فروع النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

• التوجيه بتطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية

رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اجتماع استثنائي أمس عن بُعد لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة لمناقشة سير العمل بالفروع أثناء جائحة فيروس كورونا.

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وبدأ الاجتماع بكلمة للنائب العام عبّر خلالها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير حرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، والريادة العالمية التي انتهجتها القيادة الرشيدة في معالجة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد ، مثمّناً ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام للارتقاء بأعمالها.

وحث أصحاب الفضيلة بتطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وقد اطّلع أثناء الاجتماع على عدد القضايا الواردة للنيابة العامة والمنجزة منها، وما تم حيال أعمال الإدعاء العام والاعتراض على الأحكام و أعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام .

وتم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول المناقشات ذات الشأن المتعلق بأعمال فروع النيابة العامة ودوائرها وأُصدر حيالها القرارات اللازمة.