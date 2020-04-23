شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مطار الملك خالد يستقبل المواطنين العائدين من باريس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الطيران المدني، أنه ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين، استقبل مطار الملك خالد الدولي اليوم رحلة الخطوط السعودية القادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

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