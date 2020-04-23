اخبار السعوديه

ضبط شخص ظهر بفيديو وهو يلوث عبوات مواد غذائية داخل متجرٍ ببريدة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط شخص ظهر بفيديو وهو يلوث عبوات مواد غذائية داخل متجرٍ ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-23

ضبط شخص ظهر بفيديو وهو يلوث عبوات مواد غذائية داخل متجرٍ ببريدة

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية، داخل متجرٍ بمدينة بريدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه ، وهو (مقيم ، في العقد الثالث) من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .

تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

607353b64b.jpg

تواصل معنا على

988aa9d1fa.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص ظهر بفيديو وهو يلوث عبوات مواد غذائية داخل متجرٍ ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا