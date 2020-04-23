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2020-04-23 ضبط شخص ظهر بفيديو وهو يلوث عبوات مواد غذائية داخل متجرٍ ببريدة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتلويث عبواتٍ لمواد غذائية، داخل متجرٍ بمدينة بريدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه ، وهو (مقيم ، في العقد الثالث) من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة . تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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