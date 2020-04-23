الجوازات تعلن شروط وخطوات التسجيل في مبادرة عودة المقيمين عبر أبشر

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات إطلاق مبادرة عودة لتمكين من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة، حاملي تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي والزيارة بكافة أنواعها، وتأشيرة السياحة، من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة «أبشر»، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت الجوازات عن خطوات الاستفادة من المبادرة التي جاءت كالتالي:

الدخول إلى الشاشة الرئيسية لمنصة أبشر.

اختيار أيقونة عودة.

تعبئة الحقول اللازمة، ثم إرسال الطلب.

وأضافت الجوازات: عند الموافقة على الطلب سيتم إخطار المستفيد عبر رسالة نصية تتضمن (موعد الرحلة، رقم التذكرة)، ثم يقوم المستفيد بشراء التذكرة والتوجه إلى المطار في الموعد المحدد.

وأكدت أن الرسالة النصية للحجز المستلمة على الهاتف من أبشر تعد تصريحاً للتنقل تُمكّن المقيم المستفيد من الذهاب للمطار قبل موعد الرحلة، ويمكن طباعة كافة البيانات من المنصة.

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وأوضحت الجوازات أن شروط الخدمة كالتالي:

أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام.

وجود تأشيرة لصاحب الطلب سارية المفعول.

وجود جواز سفر ساري المفعول لصاحب الطلب.

عدم وجود ملاحظة أمنية على صاحب الطلب.

أن تكون جهة الوصول ضمن الدول المشمولة في المبادرة.

وأشارت الجوازات إلى أن الخدمة متاحة عبر موقع الويب لمنصة أبشر وغير متاحة عبر التطبيق، كما لا يشترط وجود حساب في منصة أبشر للاستفادة من المبادرة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة السعودية تم إطلاق مبادرة عودة التي تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحًا بها موعد الرحلة، ورقم التذكرة، وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

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