أسواق القصيم تستقبل رمضان بوفرة المعروض واستقرار الأسعار

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - واس

استعدت أسواق المواد الغذائية والمخازن بمنطقة القصيم لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع الغذائية و الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” صباح اليوم ، خلال جولة ميدانية توفر السلع الرمضانية في أسواق مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها وسط احترازات وتنظيم وتباعد المستهلكين داخل تلك المحلات التجارية.

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من جانبه أشاد عدد من المواطنين بتوفر السلع و استقرار أسعار المواد الغذائية الرمضانية ، وحرص المحلات التجارية على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات .

يذكر أن تلك المحلات التجارية تشهد إقبالاً مثالياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.

كما أن فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم يقوم بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز ،بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات .

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