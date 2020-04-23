85 % لغير السعوديين .. توزيع حالات كورونا الجديدة: المدينة المنورة 293 حالة

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن رصد توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة يوم أمس والتي بلغت 1158 حالة.

وجاء توزيع حالات كورونا الجديدة كما يلي: المدينة المنورة 293، مكة المكرمة 209، جدة 208، الرياض 157، الهفوف 78، الدمام 43، الجبيل 40، الطائف 32، الخبر 28، عنيزة 13، البكيرية 11، تبوك 10، حائل 9، الهدا ورابغ 5 حالات لكل منهما وفي ينبع 4 حالات.

كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من أبها، القطيف، الظهران، الباحة، عرعر ، نجران، العقيق، الدرعية، حفر الباطن، الخرمة، أم الدوم والمندق.

ولفت متحدث الصحة إلى أن 85 % من الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم هي لغير السعوديين ومعظم الحالات تم اكتشافها عبر المسح النشط.

وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات إلى 13930 حالة من بينها 11884 حالة نشطة تتلقى العلاج وحالتهم الصحية مستقرة باستثناء 93 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

كما بلغ حالات التعافي الإجمالية إلى 1925 حالة تعافٍ فيما بلغ إجمالي الوفيات 121 حالة.

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يذكر أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

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