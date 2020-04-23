السعودية | الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.
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