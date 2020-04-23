، "المعجب" يعقد اجتماعاً استثنائياً عن بُعد برؤساء فروع النيابة العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر التواصل المرئي.. وحثهم على تطبيق أقصى المعايير الوقائية

ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اجتماعاً استثنائياً، أمس، عن بُعد لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة؛ لمناقشة سير العمل بالفروع أثناء جائحة فيروس "كورونا".

وبدأ الاجتماع بكلمة للنائب العام عبّر خلالها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين؛ نظير حرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، والريادة العالمية التي انتهجتها القيادة الرشيدة في معالجة الوضع الصحي لفيروس "كورونا" الجديد، مثمّناً ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام للارتقاء بأعمالها.

وحث رؤساء فروع النيابة العامة على تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على صحة وسلامة الجميع، واطّلع أثناء الاجتماع على عدد القضايا الواردة للنيابة العامة والمنجزة منها، وما تم حيال أعمال الادّعاء العام والاعتراض على الأحكام وأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول المناقشات ذات الشأن المتعلق بأعمال فروع النيابة العامة ودوائرها وأُصدر حيالها القرارات اللازمة.الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فيروس كورونا الجديد