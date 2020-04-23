، "الصحة" : تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 13930 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 13930 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٣٩٣٠ حالة، بينها ١١٨٨٤ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة .

وتابع : تم تسجيل ١١٣ حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي ١٩٢٥ حالة و تسجيل ٧ وفيات جديدة ، ليصل عدد الوفيات إلى ١٢١ حالة.

وأضاف العبد العالي : ١٥٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٨٥٪ لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.

الحالات الجديدة بحسب المدن :

المدينة 293

مكة 209

جدة 208

الرياض 157

الهفوف 78

الدمام 43

الجبيل 40

الطائف 32

الخبر 28

عنيزة 13

البكيرية 11

تبوك 10

حائل 9

الهدا 5

رابغ 5

ينبع 4

أبها 1

القطيف 1

الظهران 1

الباحة 1

عرعر 1

نجران 1

العقيق 1

الدرعية 1

حفر الباطن 1

الخرمة 1

أم الدوم 1

المندق 1

وادي الفرع 1

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد