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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 13930 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٣٩٣٠ حالة، بينها ١١٨٨٤ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة .
وتابع : تم تسجيل ١١٣ حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي ١٩٢٥ حالة و تسجيل ٧ وفيات جديدة ، ليصل عدد الوفيات إلى ١٢١ حالة.
وأضاف العبد العالي : ١٥٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٨٥٪ لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.
الحالات الجديدة بحسب المدن :
المدينة 293
مكة 209
جدة 208
الرياض 157
الهفوف 78
الدمام 43
الجبيل 40
الطائف 32
الخبر 28
عنيزة 13
البكيرية 11
تبوك 10
حائل 9
الهدا 5
رابغ 5
ينبع 4
أبها 1
القطيف 1
الظهران 1
الباحة 1
عرعر 1
نجران 1
العقيق 1
الدرعية 1
حفر الباطن 1
الخرمة 1
أم الدوم 1
المندق 1
وادي الفرع 1
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
"الصحة" : تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 13930 (إنفوجرافيك)عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-23
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 13930 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٣٩٣٠ حالة، بينها ١١٨٨٤ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة .
وتابع : تم تسجيل ١١٣ حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي ١٩٢٥ حالة و تسجيل ٧ وفيات جديدة ، ليصل عدد الوفيات إلى ١٢١ حالة.
وأضاف العبد العالي : ١٥٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٨٥٪ لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.
الحالات الجديدة بحسب المدن :
المدينة 293
مكة 209
جدة 208
الرياض 157
الهفوف 78
الدمام 43
الجبيل 40
الطائف 32
الخبر 28
عنيزة 13
البكيرية 11
تبوك 10
حائل 9
الهدا 5
رابغ 5
ينبع 4
أبها 1
القطيف 1
الظهران 1
الباحة 1
عرعر 1
نجران 1
العقيق 1
الدرعية 1
حفر الباطن 1
الخرمة 1
أم الدوم 1
المندق 1
وادي الفرع 1
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
03:38 PM
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:02 PM
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 13930 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٣٩٣٠ حالة، بينها ١١٨٨٤ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة .
وتابع : تم تسجيل ١١٣ حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي ١٩٢٥ حالة و تسجيل ٧ وفيات جديدة ، ليصل عدد الوفيات إلى ١٢١ حالة.
وأضاف العبد العالي : ١٥٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٨٥٪ لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.
الحالات الجديدة بحسب المدن :
المدينة 293
مكة 209
جدة 208
الرياض 157
الهفوف 78
الدمام 43
الجبيل 40
الطائف 32
الخبر 28
عنيزة 13
البكيرية 11
تبوك 10
حائل 9
الهدا 5
رابغ 5
ينبع 4
أبها 1
القطيف 1
الظهران 1
الباحة 1
عرعر 1
نجران 1
العقيق 1
الدرعية 1
حفر الباطن 1
الخرمة 1
أم الدوم 1
المندق 1
وادي الفرع 1
، "الصحة" : تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 13930 ،
المصدر : الخليج 365
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