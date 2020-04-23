محمد بن مسعود - الدمام - تقوم بإرشادهم للإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات تواصل فرق التقصي الوبائي بالشؤون الصحية بمنطقة نجران تنفيذ حملة المسح النشط لإسكان العمالة بمختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها. وقالت "صحة نجران": الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم للإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات. وأشارت إلى التأكيد لهم على أهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.الشؤون الصحية منطقة نجران حملة المسح النشط فرق التقصي الوبائي بنجران تواصل المسح النشط في إسكان العمالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23 تواصل فرق التقصي الوبائي بالشؤون الصحية بمنطقة نجران تنفيذ حملة المسح النشط لإسكان العمالة بمختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها. وقالت "صحة نجران": الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم للإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات. وأشارت إلى التأكيد لهم على أهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937. Advertisements 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 03:18 PM تقوم بإرشادهم للإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات تقوم بإرشادهم للإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات تواصل فرق التقصي الوبائي بالشؤون الصحية بمنطقة نجران تنفيذ حملة المسح النشط لإسكان العمالة بمختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها. وقالت "صحة نجران": الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم للإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات. وأشارت إلى التأكيد لهم على أهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937. ، فرق التقصي الوبائي بنجران تواصل المسح النشط في إسكان العمالة ،

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