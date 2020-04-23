، أسواق القصيم تستقبل رمضان بوفرة المخزون الغذائي ،

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استعدت أسواق المواد الغذائية والمخازن بمنطقة القصيم لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
وتتوفر السلع الرمضانية في أسواق مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها، وسط احترازات وتنظيم وتباعد المستهلكين داخل تلك المحلات التجارية.
وأشاد عدد من المواطنين بتوفر السلع واستقرار أسعار المواد الغذائية الرمضانية، وحرص المحلات التجارية على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات.
يُذكر أن تلك المحلات التجارية تشهد إقبالاً مثالياً من المواطنين والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.
ويقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون وتوفر السلع التموينية داخل المراكز، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات.أسواق المواد الغذائية والمخازن القصيم
أسواق القصيم تستقبل رمضان بوفرة المخزون الغذائيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
استعدت أسواق المواد الغذائية والمخازن بمنطقة القصيم لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
وتتوفر السلع الرمضانية في أسواق مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها، وسط احترازات وتنظيم وتباعد المستهلكين داخل تلك المحلات التجارية.
وأشاد عدد من المواطنين بتوفر السلع واستقرار أسعار المواد الغذائية الرمضانية، وحرص المحلات التجارية على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات.
يُذكر أن تلك المحلات التجارية تشهد إقبالاً مثالياً من المواطنين والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.
ويقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون وتوفر السلع التموينية داخل المراكز، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
03:26 PM
"التجارة" تقوم بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة
استعدت أسواق المواد الغذائية والمخازن بمنطقة القصيم لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.
وتتوفر السلع الرمضانية في أسواق مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها، وسط احترازات وتنظيم وتباعد المستهلكين داخل تلك المحلات التجارية.
وأشاد عدد من المواطنين بتوفر السلع واستقرار أسعار المواد الغذائية الرمضانية، وحرص المحلات التجارية على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات.
يُذكر أن تلك المحلات التجارية تشهد إقبالاً مثالياً من المواطنين والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.
ويقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون وتوفر السلع التموينية داخل المراكز، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات.
، أسواق القصيم تستقبل رمضان بوفرة المخزون الغذائي ،
المصدر : الخليج 365
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