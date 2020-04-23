محمد بن مسعود - الدمام - "الإسكان التنموي" و"تكافل لرعاية الأيتام" يسلمان وحدات سكنية للأسر المستحقة بالمدينة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23 سلم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عدداً من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة بمنطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع جمعية تكافل الخيرية بالمنطقة، وفق الخطة المعدة مسبقاً في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

حيث جرى تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عمليات التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية تكافل بالمدينة المنورة محمد بن مناور الحربي، أنه "بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.

وأكد الحربي على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلاً بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية، منوهًا بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 03:12 PM Advertisements

وفق الخطة المعدة مسبقًا في مختلف مدن ومحافظات المملكة بنظام الانتفاع للأشد حاجة

سلم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عدداً من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة بمنطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع جمعية تكافل الخيرية بالمنطقة، وفق الخطة المعدة مسبقاً في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

حيث جرى تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عمليات التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية تكافل بالمدينة المنورة محمد بن مناور الحربي، أنه "بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص، فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.

وأكد الحربي على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير من وزارة الإسكان ممثلاً بالإسكان التنموي، تلاقت مع أهدافنا الاستراتيجية بالجمعية، وهو الأمر الذي لم يؤثر على خططنا في استمرار تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمستحقيها من مستفيدي الجمعية، منوهًا بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.