شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة بقرب حلول شهر رمضان من الرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.
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