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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

الخميس 2020/4/23 03:55 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من المستجد إلى 1082، بعد تعافي 56 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلت  71 حالة جديدة بفيروس كورونا منها 48 حالة لعمالة وافدة، و 16 حالة لمخالطين، و7 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 100031 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1008، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1007 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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