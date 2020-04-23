العين الإخباريةالخميس 2020/4/23 03:03 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 688 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 22 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 113 حالة.
وسجّل لبنان، الأربعاء، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع شرقا.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان، أنه تمّ نقل المصابة من مخيم الجليل في بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، دون أي تفاصيل عن عمرها ووضعها الصحي.
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