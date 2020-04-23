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فيديو.. رسالة ممارسة صحية بعد إصابتها بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
“أقسمنا قسماً إذا اشتدت شدائدها نحن سور لها” بهذه الكلمات الموجزة عبرت إحدى أبطال الصحة عن استعدادها للتضحية بروحها بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء تأدية مهام عملها لتعكس التفاني والإخلاص في العمل.
وعلى مدى الأسابيع الماضية يبذل أبطال الصحة في كل القطاعات وبكافة المسميات جهودا خارقة لإنقاذ الأرواح من فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 185 ألف حالة حول العالم.
ويمثل الممارسون الصحيون خط الدفاع الأول وهناك العديد من الإصابات تم تسجيلها بين أفراد الأطقم الطبية بل إن بعضهم فقد حياته أثناء محاولته إنقاذ حياة المرضى.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كان قد أعلن أمس عن رصد 1141 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة .
وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 12772 حالة من بينها 10846 حالة نشطة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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