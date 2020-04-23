2020-04-23

برئاسة السعودية.. وزراء العمل بمجموعة العشرين يناقشون افتراضياً آثار كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ وزراء العمل والموارد البشرية في مجموعة دول العشرين اجتماعهم الافتراضي برئاسة المملكة لمناقشة آثار جائحة كورونا العالمية وتدعياتها.

ويتطرق الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وزارية تتم عن بعد إلى بحث أثر جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل العالمية.

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وسبق أن عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وكذلك وزراء السياحة وزراء البيئة في المجموعة اجتماعات مستقلة لتدارس الحلول التي يفرضها الموقف لمواجهة فيروس كورونا.

وسبق الاجتماعات الوزارية الدعوة إلى قمة افتراضية استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعهد فيها قادة دول المجموعة إلى العمل معا لتجنيب الاقتصاد العالمي آثار هذه الجائحة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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