طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب لعدة وجهات الأسبوع المقبل

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلات الركاب إلى عدد من الوجهات المحدودة الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني : تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى الوجهات التالية: فرانكفورت (25، 27، 29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبرغ (25 أبريل)، لاغوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24، 28، 30 أبريل)، وتونس (30 أبريل). وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.

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ودعت الشركة الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرغ ولاغوس وتونس الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي (هنا) واختيار “إتجاه واحد”، أو عن طريق وكلاء السفر.

وتابعت الشركة أنه سوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها. كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

وأضافت أنه : وعلى غرار الرحلات التي سيّرتها طيران الإمارات حتى الآن لإعادة مواطني زوار مختلف الدول، فإن الناقلة تطبق برنامجاً معدلاً للخدمة على الرحلات التزاماً بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية. وسوف يتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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