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حسن البلام لـ طارق العلي: “ماني تلميذك .. طلعني من راسك”
متابعات الخليج 365 - متابعة
يبدو أن الأزمة بين حسن البلام وطارق العلي قد أخذت اتجاهات جديدة وانتقلت إلى السوشيال ميديا الأمر الذي يتوقع معه ظهور تفاصيل جديدة في الخلاف بين اثنين من أبرز الفنانين في الكويت.
حسن البلام ظهر في مقطع فيديو يؤكد أنه ليس تلميذ طارق العلي داعيا إياه لأن يركز على أموره الشخصية وأن يهتم ببيته وحياته في ظل أزمة كورونا التي تواجه العالم.
وفي فيديو عبر سناب حسن البلام قال الفنان الكويتي :” طارق العلي ليس مدرستي .. كل الأعمال التي شاركتها معه 5 مسرحيات أما باقي أعمالي وتاريخي كله مع داود حسين”.
وتابع حسن البلام :” طارق العلي ليس أستاذي ومدرسته ليست مدرستي .. إن كان هو يرى نفسه مدرسة لمن تعلموا فيها فهذا أمر يرجع له أما أنا فأستاذي معروف وهو داود حسين”.
واستدرك حسن البلام قائلا : أنا تلميذ كل من عملت معهم وتعلمت من الجميع لكن أستاذي الذي أدين له بالفضل هو داود حسين.
وطلب حسن البلام من طارق العلي أن “يلتهي في نفسه ” وينشغل بها بدلا من الأزمات والمشاكل التي اعتاد على التسبب فيها مع غيره من العاملين في الوسط الفني.
والمعروف أن حسن البلام هو ممثل كويتي، من مواليد 22 ديسمبر 1974 وهو واحد من أهم ممثلي الكوميديا في الكويت ودول الخليج، قدم عشرات الأدوار الكوميدية ما بين كوميديا الموقف والتقليد، في عام 2014 أسس مع مجموعة من الفنانين قروب مسرحي كوميدي يسمى قروب البلام.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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