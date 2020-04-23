، الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين بادله التهنئة داعياً الله أن يعيده على البلدين والأمة الإسلامية بالخير

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبدالفتاح السيسي