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سجّل المغرب، اليوم، 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 3537، فيما وصل عدد الوفيات إلى 151 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من المرض ارتفع إلى 430 شخصاً، فيما كان استبعاد 17295 حالة بعد الكشف المخبري.
وفي لبنان ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بتسجيل 6 إصابات جديدة، رفعت عدد الحالات إلى 688 حالة مشيرة إلى أن العدد التراكمي للوَفَيَات بلغ 22 حالة و140 حالة شفاء.المغرب فيروس كورونا الجديد
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 02:42 PM
الرباط أعلنت ارتفاع عدد المصابين إلى 3537 وعدد الوفيات إلى 151 حالةكورونا.. المغرب يسجل 91 إصابة جديدة والإجمالي في لبنان يرتفع لـ688
سجّل المغرب، اليوم، 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 3537، فيما وصل عدد الوفيات إلى 151 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من المرض ارتفع إلى 430 شخصاً، فيما كان استبعاد 17295 حالة بعد الكشف المخبري.
وفي لبنان ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بتسجيل 6 إصابات جديدة، رفعت عدد الحالات إلى 688 حالة مشيرة إلى أن العدد التراكمي للوَفَيَات بلغ 22 حالة و140 حالة شفاء.
، كورونا.. المغرب يسجل 91 إصابة جديدة والإجمالي في لبنان يرتفع لـ688 ،
المصدر : الخليج 365
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