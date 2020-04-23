محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أعلنت "الصحة" عن تسجيل 623 إصابة جديدة أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات.قطر فيروس كورونا الجديد إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23 أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات. Advertisements 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:45 PM بعد أن أعلنت "الصحة" عن تسجيل 623 إصابة جديدة بعد أن أعلنت "الصحة" عن تسجيل 623 إصابة جديدة أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 61 حالة من المرض ليصبح إجمالي المتعافين 750 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 10 حالات. ، إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع لـ7764 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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