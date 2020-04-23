محمد بن مسعود - الدمام - أفادت بأن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة بغرض استعادته أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق. وقالت الهيئة: العمل والتنسيق مع الجهات المختصة جارٍ من أجل استعادة الحساب.الهيئة العامة للعقار 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 02:08 PM أفادت بأن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة بغرض استعادته Advertisements "هيئة العقار" تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاء "هيئة العقار" تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاء أكدت الهيئة العامة للعقار اليوم أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق. وقالت الهيئة: العمل والتنسيق مع الجهات المختصة جارٍ من أجل استعادة الحساب. الكلمات المفتاحية ، "هيئة العقار" تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاء ،

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