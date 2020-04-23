شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحسم الجدل حول غرة شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رجح الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية أن يكون غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك .

وقال "المسند " على حسابه الرسمي في "تويتر " أن هلال رمضان ولد فجر اليوم الخميس الساعة 05:27 فجراً ، مشيراً إلى أنه سيبقى مساء اليوم في الأفق الغربي بعدغروب الشمس في كل مناطق المملكة لفترة تبلغ " 20 دقيقة في الشرق ، و21 دقيقة في الوسط والشمال ، و23 دقيقة في الغرب والجنوب .

وأضاف أنه بناءً على ذلك سيكون غداً بمشيئوة الله أول أيام الشهر الكريم ، مع إرفاق رسم توضيحي تقريبي لموفق الهلال والشمس عند الغروب وفقاً لأفق مكة المكرمة مساء اليوم .