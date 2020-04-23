- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحسم الجدل حول غرة شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رجح الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية أن يكون غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك .
وقال "المسند " على حسابه الرسمي في "تويتر " أن هلال رمضان ولد فجر اليوم الخميس الساعة 05:27 فجراً ، مشيراً إلى أنه سيبقى مساء اليوم في الأفق الغربي بعدغروب الشمس في كل مناطق المملكة لفترة تبلغ " 20 دقيقة في الشرق ، و21 دقيقة في الوسط والشمال ، و23 دقيقة في الغرب والجنوب .
وأضاف أنه بناءً على ذلك سيكون غداً بمشيئوة الله أول أيام الشهر الكريم ، مع إرفاق رسم توضيحي تقريبي لموفق الهلال والشمس عند الغروب وفقاً لأفق مكة المكرمة مساء اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند" يحسم الجدل حول غرة شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.