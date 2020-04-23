شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد تمثيلي نادر للملك المؤسس عند استعادة حائل والأحساء ودحر الأتراك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بثت قناة الذكريات مشهد تمثيلي تاريخي للمؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حين استعاد حائل وانتصر على الأتراك وجيش أبن رشيد تحت راية الرسول .
وأظهر المشهد شجاعة الملك المؤسس رغم قوة جيش الأتراك ومدفعياته النارية ، حين تمسك جيش الملك المؤسس بالإيمان بالله والخفة والشجاعة تحت شعار "الله اكبر " .
كما ظهر جيش الملك المؤسس في مشهد تمثيلي آخر حين استعاد الأحساء ودحر الأتراك الذين كانوا في نوم عميق.
وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون قد أطلقت قناة الذكريات والتي تبث الأعمال والمشاهد التي خلدات في وجدان المواطنين قبل عشرات السنين .
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