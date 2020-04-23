شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد تمثيلي نادر للملك المؤسس عند استعادة حائل والأحساء ودحر الأتراك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بثت قناة الذكريات مشهد تمثيلي تاريخي للمؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حين استعاد حائل وانتصر على الأتراك وجيش أبن رشيد تحت راية الرسول .

وأظهر المشهد شجاعة الملك المؤسس رغم قوة جيش الأتراك ومدفعياته النارية ، حين تمسك جيش الملك المؤسس بالإيمان بالله والخفة والشجاعة تحت شعار "الله اكبر " .

كما ظهر جيش الملك المؤسس في مشهد تمثيلي آخر حين استعاد الأحساء ودحر الأتراك الذين كانوا في نوم عميق.

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وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون قد أطلقت قناة الذكريات والتي تبث الأعمال والمشاهد التي خلدات في وجدان المواطنين قبل عشرات السنين .