شكرا لمتابعة خبر عن محكمة التنفيذ بجدة تحسم خلاف مالي بين شقيقين حول 21 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

حسمت محكمة التنفيذ بجدة قضية مثيرة للجدل بين رجل أعمال بارز ومجموعة أشخاص بينهم شقيقه ، بعد اتهامهم بتزوير تنازله عن اموال تقدر بـ 21 مليار ريال .

وتعود القضية إلى أكثر من 17 عام عندما استخرج رجل مستندات ووثائق استولى بها على ثروة شقيقه رجل الأعمال الذي يملك عدة مشاريع تشغيل طبية دون ولاية قضائية ، ، ومن بين المتهمين رجل أعمال آخر ، ورئيس أحد البنوك ورئيس إحدى الشركات الكبرى .

رغم صدور قرار بتجميد الأموال التي بحوزتهم إلا أن المدعي لم يتمكن من الوصول لأصوله المالية في احدالبنوك المحلية وفق حكم صدر له ، وتمت إحالة أوراق القضية للفحص والتدقيق للجهات الأمنية التي أعادتها لمحكمة التنفيذ بجدة حتى انتصرت له أخيراً ويستعد حالياً لتلقي إخطار بموعد تنفيذ الحكم المالي .