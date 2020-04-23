شكرا لمتابعة خبر عن محكمة التنفيذ بجدة تحسم خلاف مالي بين شقيقين حول 21 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):حسمت محكمة التنفيذ بجدة قضية مثيرة للجدل بين رجل أعمال بارز ومجموعة أشخاص بينهم شقيقه ، بعد اتهامهم بتزوير تنازله عن اموال تقدر بـ 21 مليار ريال .
وتعود القضية إلى أكثر من 17 عام عندما استخرج رجل مستندات ووثائق استولى بها على ثروة شقيقه رجل الأعمال الذي يملك عدة مشاريع تشغيل طبية دون ولاية قضائية ، ، ومن بين المتهمين رجل أعمال آخر ، ورئيس أحد البنوك ورئيس إحدى الشركات الكبرى .
رغم صدور قرار بتجميد الأموال التي بحوزتهم إلا أن المدعي لم يتمكن من الوصول لأصوله المالية في احدالبنوك المحلية وفق حكم صدر له ، وتمت إحالة أوراق القضية للفحص والتدقيق للجهات الأمنية التي أعادتها لمحكمة التنفيذ بجدة حتى انتصرت له أخيراً ويستعد حالياً لتلقي إخطار بموعد تنفيذ الحكم المالي .
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة التنفيذ بجدة تحسم خلاف مالي بين شقيقين حول 21 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.