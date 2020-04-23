شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعلن موقف الإعتكاف في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موقف المساجد من الإعتكاف في شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الحالية .
وأكدت الوزارة أنه نظراً للظروف الراهنة فإن الإعتكاف ممنوع في المساجد لحين زوال هذه الجائحة ، وأن الإمام سيكون مسؤول في حال تم فتح المسجد للإعتكاف .
كما أكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية ضد الدعاة غير المرخص لهم الذين يقدمون دروس دينية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مشيرة إلى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الهاتف 1933 .
ونبهت الوزارة كذلك إلى عدم جمع تبرعات لمشاريع إفطار الصائمين ، وإنما يجب توجيه الراغبين في التبرع بالتوجه مباشرةً للجهات الخيرية المصرح بها ، مع مواصلة برنامج الوزارة الوقائي لجميع مساجد المملكة خاصةً خلال الشهر المبارك .
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