شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعلن موقف الإعتكاف في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موقف المساجد من الإعتكاف في شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الحالية .

وأكدت الوزارة أنه نظراً للظروف الراهنة فإن الإعتكاف ممنوع في المساجد لحين زوال هذه الجائحة ، وأن الإمام سيكون مسؤول في حال تم فتح المسجد للإعتكاف .

كما أكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية ضد الدعاة غير المرخص لهم الذين يقدمون دروس دينية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مشيرة إلى أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الهاتف 1933 .

ونبهت الوزارة كذلك إلى عدم جمع تبرعات لمشاريع إفطار الصائمين ، وإنما يجب توجيه الراغبين في التبرع بالتوجه مباشرةً للجهات الخيرية المصرح بها ، مع مواصلة برنامج الوزارة الوقائي لجميع مساجد المملكة خاصةً خلال الشهر المبارك .