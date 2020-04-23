شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بطوكيو تكشف أوضاع المواطنين بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين المتواجدين هناك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب محافظة ناجانو . أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين المتواجدين هناك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب محافظة ناجانو . ونبهت السفارة على أهمية تقيد المواطنين بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث ، وفي حال حدوث أي طارئ يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على الهواتف التالية : 09055833862 0335895242 وشهدت محافظة ناجانو باليابان زلزال بقوة 5.5 درجة وسط توقعات بحدوث توابع .

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