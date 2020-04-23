"الحصيني": سنفطر على صوت الرعد ونتسحر على صوت المطر في أول 10 أيام من رمضان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية " عبد العزيز الحصيني " استمرار هطول الأمطار خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك . كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية " عبد العزيز الحصيني " استمرار هطول الأمطار خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك . وقال "الحصيني " على حسابه الرسمي في " تويتر " أن أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية ستشهد حالتين ممطرتين . وأضاف : سيفطر البعض على صوت الرعد ، والبعض الآخر يتسحر على صوت المطر . وأشار " الحصيني " إلى انتهاء الحالة الممطرة التي تعتبر من الحالات المتميزة في اتساعها ، حيث كانت من شمال حائل إلى نجران ، ومن شرق مكة والمدينة إلى المنطقة الشرقية ، وغيرها من المناطق على اتساعها .

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