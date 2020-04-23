شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة للأمير نواف بن فيصل أثناء طهي بعض الأكلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر الأمير نواف بن فيصل رئيس رعاية الشباب السابق، من خلال صور وهو يطهو بعض الاكلات. ظهر الأمير نواف بن فيصل رئيس رعاية الشباب السابق، من خلال صور وهو يطهو بعض الاكلات. ونشر الأمير نواف الصور عبر حسابه "تويتر" وهو مرتديا زي الشيف خلال رحلته خارج مدينة لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية وعلق الأمير على الصور بأنها التقطت له في أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال دراسته لنيل درجة الماجستير بأمريكا Advertisements

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