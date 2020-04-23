"الأرصاد" تنبه برياح نشطة على عدة مناطق اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة اليوم . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة اليوم . وأضحت "الأرصاد " أنه سيزيد نشاط الرياح على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والشرقية ، وستتكون سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية . وكانت " الأرصاد " قد نبهت أيضاً بأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل الخرمة وتربة والمويه ورنيه ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية. إقرأ أيضا:

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