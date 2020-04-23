شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يتيح نقل المركبات عبر أبشر بدون الفحص الدوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس إلغاء شرط الفحص الفني الدوري للراغبين في نقل ملكية مركباتهم . أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس إلغاء شرط الفحص الفني الدوري للراغبين في نقل ملكية مركباتهم . وأكدت "المرور " أن هذا الإجراء تسهيلاً لعملية المبايعة إلكترونياً نظراً لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية . ويمكن نقل الملكية عبر " أبشر " ، والإستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية : Advertisements 1- تسجيل الدخول في ابشر . 2- اختيار خدمات المركبات . 3- اختيار مبايعة المركبات . 4- اتباع الخطوات الظاهرة .

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