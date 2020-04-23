الحصيني: الإفطار على الرعد والسحور على المطر في ثلث رمضان الأول

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالتين ممطرتين جديدتين خلال الثلث الأول من رمضان.

وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إن موسم الأمطار لم ينتهِ بعدُ، ولا يزال للخير بقية، مشيرًا إلى حالتين ممطرتين متوقعتين، تشملان أجزاءً من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية؛ وذلك في الثلث الأول من رمضان.

وتابع الحصيني قائلًا: «إن شاء الله، تفطرون على صوت الرعد، والبعض الآخر يتسحَّر على صوت المطر»، موضحًا أن "المطر سيكون خفيفًا إلى غزير، مع حبات برد"، وأنه "مساء أمس الأربعاء، انتهت الحالة الممطرة التي تعتبر من الحالات المتميزة في اتساعها ووقعها؛ حيث شملت من شمال حائل إلى نجران، ومن شرق مكة والمدينة إلى المنطقة الشرقية، مرورًا بالباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات وشرقها، وكانت قوتها على منطقة الرياض ونجران ثم القصيم وحائل وشرق وشمال المدينة ثم الباحة وعسير وجازان".

Advertisements

وأشار الحصيني إلى أنه جرت الشعاب وفاضت بعض السدود والوديان، وامتلأت بمياه الأمطار في عموم المراكز والمحافظات، وهذا مفيد للمياه السطحية، ومُنبِت لربيع الصيف، وهو مهم لأهل «الحلال».

اقرأ أيضًا:

الحصيني: اليوم أول أيام نوء «الذراعين».. ويستمر 26 يومًا

الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: رياح نشطة مثيرة للأتربة في 6 مناطق